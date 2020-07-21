В Башкирии аннулировали 11 работ по ЕГЭ

| 21 июл 2020 | 13:30

В Башкирии были аннулированы результаты ЕГЭ 11 учеников. Об этом, во время прошедшей конференции, рассказал Айбулат Хажин, руководитель Минобразования республики.







Министр отметил, что в 2020 году нарушений на ЕГЭ было меньше, чем в 2019. Хажин связывает это с возросшей ответственностью самих детей. Тем не менее, школьники продолжают проносить шпаргалки, и это основная причина, по которой были аннулированы результаты экзаменов. Один из сдающих пронес телефон. Данный случай находится на проверке.

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Фото: скриншот видео