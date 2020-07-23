В Башкирии решили не открывать детские лагеря

| 23 июл 2020 | 19:53

В республике приняли решение не открывать лагеря отдыха для детей. Об этом сообщил замруководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев.







Он сказал, что в регионе продолжает развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией. Ежедневно фиксируется около 50 заболевших. Уже скоро наступит 1 сентября. В отдельных городах есть школы, где дети учатся в две смены или классы, где около 38-40 человек. В таких школах будет очень сложно выполнить все требования Роспотребнадзора. Для этого придется переходить на обучение в три или четыре смены, чтобы обеспечить безопасность детей, но не хотелось бы такого развития событий.









В связи с этим, необходимо сделать так, чтобы к сентябрю подойти с малым числом заболевших коронавирусом и максимально обезопасить детей.Поэтому принято решение в текущем году в республике детские лагеря не открывать.

Также он отметил, что в соседнем субъекте было открыто 2 детских лагеря, и именно там произошла вспышка коронавируса. Детский лагерь стал обсерватором, куда не пускают родителей и не выпускают детей. Эти ребята в течение двух недель должны были пребывать в закрытом пространстве. В республике такого не должно произойти.

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Фото: скрин видео