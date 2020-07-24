"Я не знаю, как это решать": выпускник из Башкирии, вместо ответа на бланке ЕГЭ написал текст песни Бритни Спирс

| 24 июл 2020 | 09:08

Школьник из Башкирии Ярослав Зарубин опубликовал на своей страничке в Твиттере бланк своих ответов на ЕГЭ по профильной математике. Экзамен парень сдавал в этом году.







Трудности во время сдачи профильной математики у парня начались на 17-м задании. Молодой человек не знал, как решить эту задачу. Тогда, чтобы не оставлять на листе пустое место, он решился на отчаянный шаг.



Вместо правильного ответа он написал "Я не знаю, как это решать, но у меня есть кое-что получше", после чего по памяти восстановил текст песни Бритни Спирс «Hold It Against Me». Остается загадкой, пропевал ли про себя в этот момент Ярослав известный шлягер или нет.

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Задание, разумеется, не засчитали. Выпускник сдал математику на 56 баллов - это вполне нормальный результат, минимальный проходной балл ровно в два раза меньше.Пост Зарубина вызвал шквал откликов. В комментариях многие начали вспоминать подобные истории. Оказалось, что по всей России много ребят, которые шутят подобным образом.