В России новый учебный год начнётся в традиционном формате

| 27 июл 2020 | 20:21

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в вопросы школьного обучения. Обучающимся пришлось завершить прошедший учебный год в формате дистанционного обучения. Родители продолжают переживать, что из-за коронавируса, "дистанционка" может продолжиться и в новом учебном году.







Сергей Кравцов, министр просвещения России, сообщил, что предстоящий учебный год пройдет в обычном формате, но 1 сентября начнется в режиме оффлайн. В обучении будут применяться только некоторые формы дистанционного образования.

- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram