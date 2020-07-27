В России новый учебный год начнётся в традиционном формате
| 27 июл 2020 | 20:21
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в вопросы школьного обучения. Обучающимся пришлось завершить прошедший учебный год в формате дистанционного обучения. Родители продолжают переживать, что из-за коронавируса, "дистанционка" может продолжиться и в новом учебном году.
Сергей Кравцов, министр просвещения России, сообщил, что предстоящий учебный год пройдет в обычном формате, но 1 сентября начнется в режиме оффлайн. В обучении будут применяться только некоторые формы дистанционного образования.
- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение.