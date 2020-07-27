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В России новый учебный год начнётся в традиционном формате

В России новый учебный год начнётся в традиционном формате

| 27 июл 2020 | 20:21

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в вопросы школьного обучения. Обучающимся пришлось завершить прошедший учебный год в формате дистанционного обучения. Родители продолжают переживать, что из-за коронавируса, "дистанционка" может продолжиться и в новом учебном году.



Сергей Кравцов, министр просвещения России, сообщил, что предстоящий учебный год пройдет в обычном формате, но 1 сентября начнется в режиме оффлайн. В обучении будут применяться только некоторые формы дистанционного образования.

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Сергей Кравцов, министр посвящения России:
- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение.
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Источник: bash.news

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