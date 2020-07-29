Эпидемиологи: в России новый учебный год-2020 начнется в срок

Коронавирус в Башкирии | 29 июл 2020 | 17:46

Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнется в срок. Образовательный процесс будет проходить в традиционном формате.







— Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты, — заявила Голикова.

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92% вузов также начнут учебу с 1 сентября, остальные — с 14-го. Переносить срок начала учебы можно, но не более чем на два месяца.



