В России отменили обязательный ЕГЭ по иностранному языку

| 30 июл 2020 | 19:14

Министерство просвещения России передает, что в ведомстве решили отказаться от введения третьего обязательного ЕГЭ. Раньше предполагалось, что в список обязательных войдет, помимо русского языка и математики, и иностранный язык.







Отмечается, что решение отказаться от экзамена было принято на основе многочисленных оценок экспертов. Кроме того, ЕГЭ по иностранному языку остается в списке предметов, которые школьники могут сдать по собственному выбору.

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