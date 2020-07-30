В России отменили обязательный ЕГЭ по иностранному языку
| 30 июл 2020 | 19:14
Министерство просвещения России передает, что в ведомстве решили отказаться от введения третьего обязательного ЕГЭ. Раньше предполагалось, что в список обязательных войдет, помимо русского языка и математики, и иностранный язык.
Отмечается, что решение отказаться от экзамена было принято на основе многочисленных оценок экспертов. Кроме того, ЕГЭ по иностранному языку остается в списке предметов, которые школьники могут сдать по собственному выбору.
Ранее во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнется в срок. Образовательный процесс будет проходить в традиционном формате.