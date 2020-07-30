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В России отменили обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В России отменили обязательный ЕГЭ по иностранному языку

| 30 июл 2020 | 19:14

Министерство просвещения России передает, что в ведомстве решили отказаться от введения третьего обязательного ЕГЭ. Раньше предполагалось, что в список обязательных войдет, помимо русского языка и математики, и иностранный язык.



Отмечается, что решение отказаться от экзамена было принято на основе многочисленных оценок экспертов. Кроме того, ЕГЭ по иностранному языку остается в списке предметов, которые школьники могут сдать по собственному выбору.

В России новый учебный год начнётся в традиционном формате

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Ранее во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнется в срок. Образовательный процесс будет проходить в традиционном формате.

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Источник: gorobzor.ru

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