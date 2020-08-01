С 1 сентября станет обязательным ношение масок в вузах

| 01 авг 2020 | 22:57

Ношение защитных масок в новом учебном году станет обязательным требованием. Об этом предупредил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.







«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки. Он подчеркнул, что посещать занятия без масок смогут студенты и преподаватели с подтвержденным наличием антител к COVID-19. Но для этого нужно принести соответствующую справку. Также преподавателям разрешат читать лекции без средств индивидуальной защиты, сообщает «Общественное телевидение России».









Также во всех вузах установят приборы для дезинфекции воздуха, у всех студентов и преподавателей будут измерять температуру. По словам Фалькова, такие меры помогут снизить риски заражения и не допустить новых очагов. Учащихся, которые прибыли из других стран, по приезде в Россию отправят на 14-недельный карантин. Также они должны будут сдать тест на коронавирус на 10-12-й день после прибытия в РФ. Аналогичные меры касаются иногородних студентов, прибывших из красной зоны. Если студенты не смогут въехать в Россию, они смогут обучаться в онлайн-формате.При этом каждый вуз вправе самостоятельно решать, начинать ли в сентябре образовательный процесс. «Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», — резюмирует Фальков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября, если в отдельных регионах не будет новых рисков распространения коронавируса. А президент РФ Владимир Путин призвал неспешно снимать ограничения, потому что ситуация в стране стабилизируется, сообщает Nation News. Однако вирусологи ожидают, что вторая волна заболеваемости корнавирусом придет как раз с началом учебного года.

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Фото: скрин видео