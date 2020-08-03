Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале учебного года
Коронавирус в Башкирии | 03 авг 2020 | 10:27
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о подготовке к 1 сентября. Руководитель региона сообщил, что важно обеспечить безопасность в школах, чтобы не было вспышек коронавируса. По словам главы, учебный год начнется в традиционном формате.
«1-го сентября откроются школы, садики и огромное количество детей пойдет в школы, сотни тысяч. Придут преподаватели, и все это будет происходить в закрытых коллективах. <...> Тут надо придумать какие-то нетрадиционные и более совершенные методы, потому что, еще раз говорю, самое обидное будет, если мы с вами сейчас откроем школы, потом пойдут вспышки и будем закрывать эти школы. Мы должны подготовиться к этому и спокойно провести. Там большой объем работы», – прокомментировал Хабиров.
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