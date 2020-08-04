В Башкирии многие дети не имеют возможности ходить в детсад

| 04 авг 2020 | 10:44

Из доклада Башстата стало известно, как обстоят дела в республике с детскими садами.



Как выяснилось, в Башкирии только у 72,6 % детишек в возрасте до 6 лет есть возможность ходить в садик. В сельской местности ещё меньше.







В целом на каждые 100 мест в садиках претендует 115 малышей. Самая тяжёлая ситуация наблюдается в Белебее, там на 100 мест приходится 156 желающих. Далее идут Туймазы с цифрой 140, и на третьем месте расположился Баймак – 138 детей на 100 мест.

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Статистика утверждает, что почти 80% дошколят посещают переполненные группы. Средний показатель количества детей в одной группе – 26 человек по республике. В Уфе этот показатель намного выше – 38.