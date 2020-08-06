60 выпускников из Уфы смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов

Уфа | 06 авг 2020 | 10:16

В столице Башкирии высший балл на ЕГЭ по восьми предметам смогли получить 60 ребят. В прошлом году 100 баллов набрали 45 школьников.







Так, 15 человек показали максимальный результат на экзамене по русскому языку, шестеро – по профильной математике, 14 – по информатике. По двое ребят показали лучший результат на экзаменах по истории и литературе, восемь – по физике, 12 – по химии и один – по обществознанию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Наибольших успехов достигли трое выпускников, который набрали по 100 баллов сразу в двух дисциплинах. Среди уфимских школ второй год отличается лицей №153. Его выпускники показывают отличные результаты в физике, математике и информатике и набирают по 200 баллов на двух экзаменах.