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60 выпускников из Уфы смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов

60 выпускников из Уфы смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов

Уфа | 06 авг 2020 | 10:16

В столице Башкирии высший балл на ЕГЭ по восьми предметам смогли получить 60 ребят. В прошлом году 100 баллов набрали 45 школьников.



Так, 15 человек показали максимальный результат на экзамене по русскому языку, шестеро – по профильной математике, 14 – по информатике. По двое ребят показали лучший результат на экзаменах по истории и литературе, восемь – по физике, 12 – по химии и один – по обществознанию.

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Наибольших успехов достигли трое выпускников, который набрали по 100 баллов сразу в двух дисциплинах. Среди уфимских школ второй год отличается лицей №153. Его выпускники показывают отличные результаты в физике, математике и информатике и набирают по 200 баллов на двух экзаменах.
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Источник: www.sobkor02.ru

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