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В России с 1 сентября 2020 года проведут эксперимент по дистанционному обучению школьников

В России с 1 сентября 2020 года проведут эксперимент по дистанционному обучению школьников

| 09 авг 2020 | 13:13

В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников. Подробности новшества раскрыла «Российская газета».

Эксперимент начнется 1 сентября и он коснется школьников, которые проживают в отдаленных местах, сообщило издание со ссылкой на главу «Ростелекома» Михаила Осеевского.



Отмечается, что в рамках проекта будет протестировано проведение дистанционных уроков. Будут созданы специальная электронная почта для детей, чат, мессенджер, современный электронный контент.

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— Нам представляется, что действительно это направление очень важное, и запрос на него в последние месяцы стал необходим, — приводит издание цитату главы «Ростелекома».
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Источник: i-gazeta.com

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