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При колледжах и вузах Башкирии откроются современные мастерские

При колледжах и вузах Башкирии откроются современные мастерские

| 10 авг 2020 | 15:18

Шесть образовательных учреждений Башкирии стали победителями  конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы» на предоставление грантов в 2021 году. Это стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Образование», утвержденного майским указом Владимира Путина.



Так, общий объем средств на создание 24 мастерских в 4 колледжах и 2 вузах Башкирии составит 206 млн рублей. Среди победителей – Белебеевский колледж механизации и электрификации, Дуванский многопрофильный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкирский государственный университет.

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Мастерские будут оснащены в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Здесь студентов будут обучать основным и дополнительным  образовательным программам с внедрением современных технологий, а также проводить профориентационные мероприятия.
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Источник: gorobzor.ru

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