Министр образования Айбулат Хажин высказался о тестировании детей на коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 10 авг 2020 | 15:43

Сегодня, 10 августа, гостем программы «Послесловие с Азаматом Саитовым» на «Эхо Москвы в Уфе» стал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. В ходе беседы руководитель ведомства поделился своим мнением о том, нужно ли тестировать детей на новую коронавирусную инфекцию в преддверии учебного года.







— Физически такое сделать невозможно – полмиллиона детей. Если в республике в день 5 тысяч анализов делают, то насколько это растянется. Во-первых, я не уверен, что требуется такой подход. Во-вторых, ПЦР-диагностика покажет то, что сегодня. А завтра ребенок с кем-то будет контактировать? Я думаю, нет необходимости в преддверии нового учебного года в проведении ПЦР-тестов или тестов на антитела, — сказал Айбулат Хажин.

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