Стало известно, сколько в Башкирии будет стоить один комплект единой школьной формы
| 12 авг 2020 | 10:50
В новом учебном году школьники начальных классов в четырёх районах Башкирии переходят на единую школьную форму. Власти республики рассказали, сколько будет это стоить.
Форму отшивают в башкирских предприятиях. Её будут носить школьники 1-5 классов в Янаульском,Абзелиловском, Фёдоровском и Благоварском районе. Это примерно 8983 учащихся.
Форма представляет собой разные вариации. Это жителы, джемперы, сарафаны, юбки, пиджаки, брюки. Ознакомиться со всеми фотографиями вы можете здесь.
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Источник:
bash.news
Фото: Минобразования РБ
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