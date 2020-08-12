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Стало известно, сколько в Башкирии будет стоить один комплект единой школьной формы

Стало известно, сколько в Башкирии будет стоить один комплект единой школьной формы

| 12 авг 2020 | 10:50

В новом учебном году школьники начальных классов в четырёх районах Башкирии переходят на единую школьную форму. Власти республики рассказали, сколько будет это стоить.



Форму отшивают в башкирских предприятиях. Её будут носить школьники 1-5 классов в Янаульском,Абзелиловском, Фёдоровском и Благоварском районе. Это примерно 8983 учащихся.

Форма представляет собой разные вариации. Это жителы, джемперы, сарафаны, юбки, пиджаки, брюки. Ознакомиться со всеми фотографиями вы можете здесь.

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По информации от Ассоциации лёгкой промышленности РБ, один комплект будет стоить 2200 рублей. Под комплектом подразумеваются жилет и брюки для мальчика и жилет с юбкой для девочки.
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Источник: bash.news
Фото: Минобразования РБ

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