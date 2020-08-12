Стало известно, сколько в Башкирии будет стоить один комплект единой школьной формы

| 12 авг 2020 | 10:50

В новом учебном году школьники начальных классов в четырёх районах Башкирии переходят на единую школьную форму. Власти республики рассказали, сколько будет это стоить.







Форму отшивают в башкирских предприятиях. Её будут носить школьники 1-5 классов в Янаульском,Абзелиловском, Фёдоровском и Благоварском районе. Это примерно 8983 учащихся.



Форма представляет собой разные вариации. Это жителы, джемперы, сарафаны, юбки, пиджаки, брюки. Ознакомиться со всеми фотографиями вы можете здесь.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Минобразования РБ

По информации от Ассоциации лёгкой промышленности РБ, один комплект будет стоить 2200 рублей. Под комплектом подразумеваются жилет и брюки для мальчика и жилет с юбкой для девочки.