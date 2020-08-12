Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В школах Башкирии появятся медицинские инспекторы

В школах Башкирии появятся медицинские инспекторы

В школах Башкирии появятся медицинские инспекторы

| 12 авг 2020 | 12:54

Первый заместитель Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров рассказал на федеральном форуме «Здоровье нации – основа процветания России» об очередном нововведении в регионе.



В начале учебного года в школах республики будут работать студенты БГМУ, так называемые медицинские инспекторы. Они призваны помочь отследить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях. Такое решение принято, конечно же, чтобы не допустить возникновения очагов в школах.

Стало известно, сколько в Башкирии будет стоить один комплект единой школьной формы

Читайте также:

Стало известно, сколько в Башкирии будет стоить один комплект единой школьной формы
— По поручению Главы республики мы вводим медицинских инспекторов из числа студентов-медиков, которые будут первые недели контролировать социальную дистанцию, подготовку и дезинфекцию помещений в школах. У нас более 2 тысяч школ, и мы бы не хотели получить вспышку, поэтому у нас такое нововведение, — сказал Андрей Назаров.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: