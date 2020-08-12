В школах Башкирии появятся медицинские инспекторы

| 12 авг 2020 | 12:54

Первый заместитель Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров рассказал на федеральном форуме «Здоровье нации – основа процветания России» об очередном нововведении в регионе.







В начале учебного года в школах республики будут работать студенты БГМУ, так называемые медицинские инспекторы. Они призваны помочь отследить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях. Такое решение принято, конечно же, чтобы не допустить возникновения очагов в школах.

— По поручению Главы республики мы вводим медицинских инспекторов из числа студентов-медиков, которые будут первые недели контролировать социальную дистанцию, подготовку и дезинфекцию помещений в школах. У нас более 2 тысяч школ, и мы бы не хотели получить вспышку, поэтому у нас такое нововведение, — сказал Андрей Назаров.

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