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В школах России до 2021 года запретили массовые мероприятия

В школах России до 2021 года запретили массовые мероприятия

| 14 авг 2020 | 18:05

В школах России массовые мероприятия не будут проводиться до 2021 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на телеканале «Россия-24». Известно, что в новом учебном году обучение будет проводиться в очном формате.



По словам политика, массовые мероприятия под запретом до 1 января следующего года, в самом образовательном процессе будут добавлены «определенные корректировки».

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«До первого января не будет массовых мероприятий. Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе. Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идет подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме», — заявил Сергей Кравцов.
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Источник: gorobzor.ru

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