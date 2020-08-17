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В Минобразования Башкирии рассказали, когда в республике заработают все детсады

В Минобразования Башкирии рассказали, когда в республике заработают все детсады

| 17 авг 2020 | 16:05

С 1 сентября 2020 года все детские сады заработают в штатном режиме, будут соблюдаться все меры санитарной безопасности по требованиям Роспотребнадзора. Об этом заявила в соцсетях в понедельник, 17 августа, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РБ Алина Галина.



«По данным на 17 августа 2020 года в детских садах Башкирии работают дежурные группы. С 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сообщила чиновница.

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По информации Министерства образования Башкирии, в настоящее время в башкирском регионе насчитывается 1027 детских садов.
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Источник: sterlegrad.ru

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