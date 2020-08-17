В Минобразования Башкирии рассказали, когда в республике заработают все детсады
| 17 авг 2020 | 16:05
С 1 сентября 2020 года все детские сады заработают в штатном режиме, будут соблюдаться все меры санитарной безопасности по требованиям Роспотребнадзора. Об этом заявила в соцсетях в понедельник, 17 августа, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РБ Алина Галина.
«По данным на 17 августа 2020 года в детских садах Башкирии работают дежурные группы. С 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сообщила чиновница.