В России ЕГЭ по информатике будут сдавать с использованием компьютера

| 19 авг 2020 | 10:18

В России в 2021 году изменится форма сдачи единого государственного экзамена. Его разрешат сдавать на компьютере. В частности, речь идет только об одном предмете, где устройство играет важную роль – информатике.







Как сообщили в Рособрнадзоре, было принято решение отказаться от письменного экзамена и сразу перейти к практике. Так, выпускники, помимо теорий, должны будут показать практические умения.

«Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято, осенью Рособрнадзор проведет широкое обсуждение и апробацию данной формы экзамена во всех регионах», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Отмечается, что в конце августа текущего года будет выпущена демоверсия нового формата ЕГЭ по информатике.