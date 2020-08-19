Роспотребнадзор рекомендует школам быть готовыми к дистанционному обучению | видео

| 19 авг 2020 | 15:24

Роспотребнадзор рекомендует школам быть готовыми к дистанционному обучению. «Дистанционка» может вернуться, если произойдёт ухудшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.





На эту тему Роспотребнадзор и Министерство просвещения России подготовили совместное письмо об организации образовательного процесса. И направили его региональным властям. Письмо подписали замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина и первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.



В письме содержится информация, что в регионах разрешено провести традиционные школьные линейки 1 сентября. Но есть обязательные условия – они должны проходить для отдельно взятого класса или одной параллели, все присутствующие родители должны быть в масках. Остальные массовые мероприятия между классами одной школы или между школами запрещены.

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Также школам рекомендуется при возможности использовать онлайн-обучение для проведения факультативных занятий и предметов по выбору. Об этом сообщает «Интерфакс».