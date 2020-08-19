Минобразования Башкирии опубликовало рекомендации для проведения линеек 1 сентября 2020

| 19 авг 2020 | 16:19

Как указано в документе, традиционные линейки пройдут не для всех школьников. Присутствовать очно на торжественном мероприятии смогут только ученики 1-х, 9-х, 11-х классов.







Для каждой параллели линейки будут проводиться в разное время. После торжественной части мероприятия состоится Всероссийский открытый онлайн-урок, который будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Для остальных школьников линейки пройдут в дистанционном режиме. В 10:00 первый открытый урок проведёт Радий Хабиров, затем для всех начнётся Всероссийский открытый онлайн-урок.

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Фото: скриншот видео

После этого учащихся ждёт классный част, где учителя будут рассказывать об организации обучения в учебном году 2020/2021.В Минобре также подчёркивают, что школы имеют право решать самостоятельно, следовать всем рекомендациям полностью или частично.