Стало известно, как будут работать детские сады в Башкирии

| 20 авг 2020 | 18:37

Роспотребнадзор Республики рассказал о санитарно-эпидемиологических требованиях, которые должны соблюдаться в дошкольных учреждениях. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства сегодня, 20 августа.







Теперь на входе в дошкольное учреждение детям и посетителям ежедневно будут измерять температуру и заносить данные в журнал контроля. Если в течение дня у ребенка будут выявлены признаки ОРВИ, об этом незамедлительно сообщат родителям, а ребенка до их прихода изолируют от остальных. Общение детей между группами будет исключено, «вечерней» группы на период пандемии не будет. Массовые мероприятия в садах будут запрещены.

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Сотрудников обяжут носить маски и перчатки. Им также будут измерять температуру и заносить результаты в температурный журнал. В случае обнаружения признаков ОРВИ или температуры выше 37,1 °C сотрудник должен будет незамедлительно покинуть учреждение. Влажная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений и обеззараживание воздуха будет проводится ежедневно. Сотрудники пищеблока также должны соблюдать все вышеописанные меры.