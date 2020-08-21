Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Министерству образования усовершенствовать дистанционное обучение

| 21 авг 2020 | 16:33

Сегодня на республиканском августовском совещании по образованию глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному Министерству образования и науки усовершенствовать дистанционное обучение в школах.







«Нас ждут непростые испытания, — обратился к педагогам руководитель региона. — Мы понимаем и ждем, что c наступлением нового учебного года, когда почти 900 тысяч детей и 65 тысяч преподавателей придут в закрытые помещения, нужно ждать удара коварной коронавирусной инфекции. Нужно готовиться. Все правила вы знаете. Нас спасет только дисциплина, и если вы будете сами и заставите детей выполнять режим, определенный Роспотребнадзором. Главной нашей заботой являются даже не дети — они переносят болезнь легко, а учителя. Среди учителей есть пожилые, с хроническими заболеваниями. Я прошу поберечь их. Я надеюсь, что мы все-таки прорвемся в этот тяжелый период. По нашим прогнозам, если первые 2-3 недели мы жестко поработаем, инкубационный период пройдем, дальше пойдет лучше. Но масочный режим и другие эпидправила — это еще надолго. Я прошу Министерство образования готовиться к разным сценариям. Если ситуация будет идти тяжело, как бы нам снова не пришлось вернуться к дистанционному обучению. И в таком случае, мы должны быть к этому готовы, со всеми платформами, методиками, настроенным преподавательским коллективом».









Министр образования и науки Айбулат Хажин отметил, что подготовка к организации дистанционного обучения ведется. К 1 сентября будет готов специальный портал, разрабатывается конструктор уроков.

Проведенный Минобром РБ опрос показал, что по итогам дистанционного обучения весной доля учителей республики, пользующихся онлайн-ресурсами, увеличилась с 64 до 93%. Более 74% опрошенных учащихся региона имеют достаточно техники для дистанционных занятий дома. Почти половина учеников (46%) довольны возможностью проводить больше времени с семьей. Стресс во время периода испытали 48% учителей, 41% школьников и 68% родителей.

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