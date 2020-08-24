В Минобразования Башкирии рассказали, как будут работать детсады с 1 сентября

| 24 авг 2020 | 11:08

В Башкирии рассказали о работе детсадов с 1 сентября. Речь об этом шла на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Как отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, детские сады будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.







— На текущий момент в детсадах проведены ремонтно-ревизионные работы, промывка внутренних отопительных систем с последующими гидравлическими испытаниями, — отметил Айбулат Хажин.

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По данным министерства образования и науки Башкирии, в республике работают 1027 дошкольных образовательных организаций; действуют 490 групп дошкольного образования при общеобразовательных организациях, а также 40 частных детсадов. Дошкольные учреждения посещают 244 тысячи 950 детей.