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В Минобразования Башкирии рассказали, как будут работать детсады с 1 сентября

В Минобразования Башкирии рассказали, как будут работать детсады с 1 сентября

| 24 авг 2020 | 11:08

В Башкирии рассказали о работе детсадов с 1 сентября. Речь об этом шла на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Как отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, детские сады будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



— На текущий момент в детсадах проведены ремонтно-ревизионные работы, промывка внутренних отопительных систем с последующими гидравлическими испытаниями, — отметил Айбулат Хажин.

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По данным министерства образования и науки Башкирии, в республике работают 1027 дошкольных образовательных организаций; действуют 490 групп дошкольного образования при общеобразовательных организациях, а также 40 частных детсадов. Дошкольные учреждения посещают 244 тысячи 950 детей.
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Источник: i-gazeta.com

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