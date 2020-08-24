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В Башкирии новые автобусы получили 38 школ

В Башкирии новые автобусы получили 38 школ

| 24 авг 2020 | 21:22

В Башкирии 38 школ получили новые автобусы. Ключи от них директорам образовательных учреждений вручил Радий Хабиров  во время августовского совещания по образованию. Автобусы марки «Газель Некст» отправятся в отдаленные районы и деревни, чтобы у школьников была возможность спокойно передвигаться и участвовать в разных районных соревнованиях.



Всего планируется приобрести 135 автобусов. Из них 44 уже нашли своих хозяев, еще 91 предстоит купить. Отмечается, что на обновление школьного автопарка в 2020 году выделено 106 млн рублей из региональной казны.

Радий Хабиров поручил подготовить к 1 сентября школьные автобусы

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«Одна из важнейших задач сельского образования – безопасный проезд детей к школам. У нас довольно большой парк автобусов, но в этом году мы смогли его серьезно модернизировать. Все школьные автобусы в Башкортостане теперь будут моложе десяти лет. Мы продолжим закупку новой техники, чтобы во всех отношениях улучшить учебный процесс на селе», — отметил Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Радия Хабирова

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