В Башкирии новые автобусы получили 38 школ

| 24 авг 2020 | 21:22

В Башкирии 38 школ получили новые автобусы. Ключи от них директорам образовательных учреждений вручил Радий Хабиров во время августовского совещания по образованию. Автобусы марки «Газель Некст» отправятся в отдаленные районы и деревни, чтобы у школьников была возможность спокойно передвигаться и участвовать в разных районных соревнованиях.







Всего планируется приобрести 135 автобусов. Из них 44 уже нашли своих хозяев, еще 91 предстоит купить. Отмечается, что на обновление школьного автопарка в 2020 году выделено 106 млн рублей из региональной казны.

«Одна из важнейших задач сельского образования – безопасный проезд детей к школам. У нас довольно большой парк автобусов, но в этом году мы смогли его серьезно модернизировать. Все школьные автобусы в Башкортостане теперь будут моложе десяти лет. Мы продолжим закупку новой техники, чтобы во всех отношениях улучшить учебный процесс на селе», — отметил Радий Хабиров.

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Фото: с личной страницы Радия Хабирова