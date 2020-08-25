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В России предложили перенести начало учебного года

В России предложили перенести начало учебного года

| 25 авг 2020 | 09:39

Начало учебного года в России нужно перенести до 1 октября, чтобы не провоцировать вторую волну коронавируса. Соответствующая инициатива принадлежит депутату Госдумы Василию Власову (ЛДПР).



«Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», — приводит выдержку из письма РИА «Новости». Василий Власов отметил, что у детей и родителей появится больше времени на тестирование. Кроме того, это позволит избежать нагрузки на медицинскую инфраструктуру. Предложение депутата рассматривает глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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Источник: ura.news

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