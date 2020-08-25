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Уфимским школьникам, в новом учебном году, запретят отвечать у доски

Уфимским школьникам, в новом учебном году, запретят отвечать у доски

Уфа | 25 авг 2020 | 12:07

Уфимские школы усилено готовятся к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. Были введены новые правила и некоторые ограничения, чтобы не допустить распространение вируса среди школьников.



Так, ученикам в первой четверти будет запрещено отвечать у доски. Об этом сообщила заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова. Также в школах будут задействованы все входы, чтобы не допускать скопления учащихся и учителей. В школах нанесены маркировочные линии, чтобы было легче соблюдать социальную дистанцию.

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Алина Сулейманова, заместитель главы администрации Уфы:
- Вводится кабинетная система, не допускающая переход из одного класса в другой. Исключение составляют уроки физкультуры, физики, химии, информатики, технологии. Расписание уроков школы составлено так, чтобы сократить контакты учеников разных классов и избежать их пересечения на переменах и в столовой. Разработаны графики плавающих перемен. Продолжительность урока составит 35 минут. Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием обучающихся исключается.
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Источник: bash.news

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