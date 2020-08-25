Уфимским школьникам, в новом учебном году, запретят отвечать у доски

Уфа | 25 авг 2020 | 12:07

Уфимские школы усилено готовятся к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. Были введены новые правила и некоторые ограничения, чтобы не допустить распространение вируса среди школьников.







Так, ученикам в первой четверти будет запрещено отвечать у доски. Об этом сообщила заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова. Также в школах будут задействованы все входы, чтобы не допускать скопления учащихся и учителей. В школах нанесены маркировочные линии, чтобы было легче соблюдать социальную дистанцию.

- Вводится кабинетная система, не допускающая переход из одного класса в другой. Исключение составляют уроки физкультуры, физики, химии, информатики, технологии. Расписание уроков школы составлено так, чтобы сократить контакты учеников разных классов и избежать их пересечения на переменах и в столовой. Разработаны графики плавающих перемен. Продолжительность урока составит 35 минут. Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием обучающихся исключается.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram