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В Башкирии рассказали, какие справки необходимы, чтобы дети вернулись в детсады

В Башкирии рассказали, какие справки необходимы, чтобы дети вернулись в детсады

Коронавирус в Башкирии | 25 авг 2020 | 16:21

Сегодня, 25 августа, в министерстве здравоохранения состоялся традиционный брифинг по коронавирусной ситуации в регионе. Но жителей Башкирии уже беспокоит не статистика, а то, как осенью отправлять детей в детские сады, какие справки для этого нужны и надевать ли ребенку маску. На эти вопросы ответила Инесса Косолапова, замминистра образования и науки. Все детские сады, стоит отметить, начинают с 1 сентября работу в штатном режиме.



— Родители могут быть спокойны – их дети будут под присмотром. Медосмотра не нужно, если ребенок не вновь пришедший. Но обязательно нужна справка от педиатра о том, что отсутствует контакт с инфицированными и ребенок здоров. На входе детей будет встречать дежурный воспитатель, который будет проводить термометрию, а данные записывать в журнал. Родителей пускать в группы не будут. Масочный режим сохраняется исключительно для сотрудников, — рассказала Инесса Косолапова.

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Источник: proural.info

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