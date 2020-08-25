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Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года на 1 октября

Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года на 1 октября

| 25 авг 2020 | 16:41

Минпросвещения России не будет переносить начало учебного года на 1 октября, сообщает РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минпросвещения предложение отложить начало занятий с 1 сентября на 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ведомства.


Как подчеркнули в Минпросвещении, все необходимые установки регионам даны, работа по защите здоровья учащихся и педагогов проведена.

«Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности. Многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», — отмечается в сообщении министерства. 
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Дети начнут занятия в школах 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Учебные учреждения заработают с некоторыми нововведениями. Среди них — обязательная термометрия, усиленная дезинфекция и ограничение на передвижение детей между кабинетами.
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Источник: www.bashinform.ru

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