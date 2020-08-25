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В Башкирии с 1 сентября в школьном меню появятся национальные блюда

В Башкирии с 1 сентября в школьном меню появятся национальные блюда

| 25 авг 2020 | 22:22

С начала учебного года в школах появится новое меню. Об этом сообщил Госкомитет по торговле Башкирии сегодня, 25 августа. Его разработкой занимались врачи-диетологи с учетом пожеланий родителей.



— При составлении вариантов меню учитывались местные предпочтения. Например, ребенок на горячий обед получит суп кулламу по-деревенски, винегрет, кашу пшенную с маслом, гуляш из отварного мяса, витаминизированный компот и хлеб из ржаной муки, — сообщается в Госкомитете.

Также появится диетическое меню для детей, которые нуждаются в особом питании при таких заболеваниях, как сахарный диабет и пищевая аллергия.

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Планируется, что особое внимание при определении оператора для организации питания будет уделено документации с целью отсеять недобросовестных поставщиков.
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Источник: ufa1.ru

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