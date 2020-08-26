В России рассказали, как будут начислять надбавки учителям за классное руководство
| 26 авг 2020 | 16:33
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что надбавка в пять тысяч рублей, которая должна выплачиваться школьным учителям за классное руководство, будет выплачиваться отдельно от зарплаты. Это решение министр озвучил во время онлайн-встречи с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, который беспокоился — будут ли доходить выплаты до учителей и не снизится ли в связи с новыми выплатами их заработная плата.
Сергей Кравцов заявил, что есть договоренность с ФНС и казначейством насчет того, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
- Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под это горячую линию, - сказал Кравцов.
Пресс-служба Сергея Миронова приводит эту цитату дословно.