В России рассказали, как будут начислять надбавки учителям за классное руководство

| 26 авг 2020 | 16:33

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что надбавка в пять тысяч рублей, которая должна выплачиваться школьным учителям за классное руководство, будет выплачиваться отдельно от зарплаты. Это решение министр озвучил во время онлайн-встречи с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, который беспокоился — будут ли доходить выплаты до учителей и не снизится ли в связи с новыми выплатами их заработная плата.







Сергей Кравцов заявил, что есть договоренность с ФНС и казначейством насчет того, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

- Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под это горячую линию, - сказал Кравцов.

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Фото: newsbash.ru

Пресс-служба Сергея Миронова приводит эту цитату дословно.Также министр обратился с просьбой к Сергею Миронову, чтобы тот поставил в известность министерство, если педагоги на местах будут жаловаться на то, что выплаты до них не доходят.