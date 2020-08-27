Жители Башкирии не согласны платить деньги за дистанционное обучение, как за очное

| 27 авг 2020 | 10:26

Жители Башкирии обратились к Главе региона Радию Хабирову с просьбой разобраться в вопросе об обучении на коммерческой основе в СУЗах и ВУЗах. По их словам, в связи со сложившейся обстановкой в стране все лекции проходят дистанционно, а оплата осталась прежней.







Родителям не нравится, что дети просто получают задания через социальные сети, сами разбираются во всем без помощи преподавателей. Кроме того, цены стали еще выше.

— Платить за самообучение большую сумму совсем неприятно. Хотелось бы уменьшить стоимость, ведь это даже не похоже на заочку! Дети сами обучаются в домашних условиях, учителя не объясняют программу и тем более не проводят практические занятия по профессии, — сообщила одна из жительниц.

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Фото: newsbash.ru

Как объяснили в одном из образовательных учреждений, договоры об оплате касаются только очного посещения с полным объемом всех предполагаемых знаний. Ситуация с COVID-19 никак не относится к данным соглашениям.