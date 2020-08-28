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Школьники Башкирии будут получать ежемесячную стипендию

Школьники Башкирии будут получать ежемесячную стипендию

| 28 авг 2020 | 09:02

Глава РБ Радий Хабиров утвердил указ о введении школьных стипендий в республике. Соответствующее распоряжение представлено на портале правовой информации.

Сообщается, что ежемесячные стипендии в размере 3 тысяч рублей получат 100 школьников за заслуги в учебе, спорте и творчестве.



Специальная комиссия проведет открытый конкурс по отбору стипендиатов. Его проведут в два этапа — на районном и муниципальном уровнях. Стипендиатов будут выбирать по высокой успеваемости, положительной характеристике и победам в олимпиадах. При отборе будет действовать балльная система.

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Так, за отличные оценки по всем предметам будет присваиваться 2 балла, за положительную характеристику - 1 балл, за победу в международной олимпиаде - 5 баллов. Пройдут отборочный тур те, кто наберет не меньше 12 баллов. Составленный список направят в Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство спорта. Указ начнет действовать с 1 сентября.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay

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