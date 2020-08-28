В России до конца года запретили проведение родительских собраний в школах

| 28 авг 2020 | 13:04

В Роспотребнадзоре заявили, что в этом году из-за коронавируса родителей учеников не будут пускать в школы. Как сообщает РИА «Новости», все собрания переходят в онлайн. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что сам учебный год при этом будет проходить традиционно — такое решение принято исходя из больших знаний о вирусе, чем были прежде.



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— Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий, — сказала она.