Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России до конца года запретили проведение родительских собраний в школах

В России до конца года запретили проведение родительских собраний в школах

В России до конца года запретили проведение родительских собраний в школах

| 28 авг 2020 | 13:04

В Роспотребнадзоре заявили, что в этом году из-за коронавируса родителей учеников не будут пускать в школы. Как сообщает РИА «Новости», все собрания переходят в онлайн. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что сам учебный год при этом будет проходить традиционно — такое решение принято исходя из больших знаний о вирусе, чем были прежде.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Читайте также:

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году
— Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий, — сказала она.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: