В Башкирии на одном из видов транспорта школьникам снизили стоимость проезда

| 29 авг 2020 | 22:01

Некоторым школьникам в Башкирии снизили стоимость проезда на одном из видов общественного транспорта. Об изменениях сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.







В период с 1 сентября и до 31 декабря, а также с 1 января будущего года и до 15 июня ученики общеобразовательных учреждений будут платить 11 рублей по карте «Алга-школьник» на пригородных поездах в пределах городской черты на участке Дема-Шакша-Дема в Уфе. Для этого нужно будет оформить льготный билет.

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Фото: newsbash.ru

На сегодняшний день, отмечает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, уже 339 тысяч школьников использует карту «Алга-школьник». С 1 сентября прошлого года этими картами оплачено более 437 тысяч поездок на сумму более 7,3 млн рублей.