Владимир Путин сообщил, что некоторые занятия будут проходить в онлайн-формате
| 29 авг 2020 | 22:09
Глава государства Владимир Путин объявил о старте нового учебного года 1 сентября. В эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» он уделил внимание некоторым нюансам образовательного процесса.
Как сообщил Владимир Путин, решение о начале учебного года с 1 сентября принято, как на региональном, так и на правительственном уровнях.
При этом российский лидер подчеркнул, что к проведению нужно подходить очень гибко. Так, чтобы избежать большого скопления учащихся в вузах и ссузах, часть лекций и семинарских занятий можно проводить в онлайн-формате, однако без ущерба качеству преподаваемых дисциплин.
Вузам разрешается проводить занятия очно, а вот заочные и вечерние курсы, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства науки и высшего образования РФ, будут проводиться дистанционно. Читать дальше...