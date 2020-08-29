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Владимир Путин сообщил, что некоторые занятия будут проходить в онлайн-формате

Владимир Путин сообщил, что некоторые занятия будут проходить в онлайн-формате

| 29 авг 2020 | 22:09

Глава государства Владимир Путин объявил о старте нового учебного года 1 сентября. В эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» он уделил внимание некоторым нюансам образовательного процесса.



Как сообщил Владимир Путин, решение о начале учебного года с 1 сентября принято, как на региональном, так и на правительственном уровнях.

При этом российский лидер подчеркнул, что к проведению нужно подходить очень гибко. Так, чтобы избежать большого скопления учащихся в вузах и ссузах, часть лекций и семинарских занятий можно проводить в онлайн-формате, однако без ущерба качеству преподаваемых дисциплин.

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Вузам разрешается проводить занятия очно, а вот заочные и вечерние курсы, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства науки и высшего образования РФ, будут проводиться дистанционно.
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Источник: i-gazeta.com

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