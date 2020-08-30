В Минобразования Башкирии рассказали, как поступать при поборах в школах

| 30 авг 2020 | 19:17

В Башкирии разъяснили, что делать при поборах в школах. Ситуацию прояснил на брифинге, посвященном новому учебному году, министр образования и науки республики Айбулат Хажин.







Как сообщил Айбулат Хажин, любые поборы в школах запрещены. О них нужно сообщать на горячую линию Министерства образования и науки Башкирии по многоканальному телефону 8 (347) 292-11-52 — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

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Однако глава ведомства пояснил, что поборами не являются добровольные сборы, о которых принято решение родителями коллегиально. Вместе с тем, если решение о сборе денег принято только пятью-шестью родителями, остальным его навязывать не нужно.