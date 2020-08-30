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Стало известно, как будет проводиться дезинфекция в школах Башкирии

Стало известно, как будет проводиться дезинфекция в школах Башкирии

| 30 авг 2020 | 19:34

Школы Башкирии будут дезинфицировать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, пневмонии и прочих заболеваний. Для этого во всех учебных заведениях региона планируется установить рециркуляторы воздуха. В первую очередь ими предполагается оснастить столовые. Как сообщает Mkset.ru, средства на закупку рециркуляторов выделит республиканский бюджет.



Кроме того, по графику будут дезинфицироваться учебные аудитории.

Сообщается, что для дезинфекции будут использоваться преимущественно средства с минимальным запахом, чтобы не навредить аллергикам.

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Напомним, что в школах также будут работать медицинские инспекторы. В их обязанности будет входить контроль температуры учащихся и педагогов, соблюдения ими социальной дистанции и других санэпидтребований.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео

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