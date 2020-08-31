В Башкирии школьники могут бесплатно обучиться программированию
| 31 авг 2020 | 09:52
В Башкирии с 30 августа начался набор школьников на бесплатные очные курсы по программированию. Отбор проводится до 10 сентября. Чтобы попасть в число счастливчиков, нужно успешно справиться с тестом, который проверяет умение логично мыслить, а потом пройти собеседование. Тестирование проводится на сайте yandexlyceum.ru.
По информации Министерства цифрового развития государственного управления Башкирии, крупный поисковый сервис набор проводит в собственный лицей среди учеников восьмых — девятых классов, и в течение двух лет обучает их углубленным компьютерным навыкам.
Первую половину курса ребята изучают язык программирования Python, который применяют, в том числе в ютубе и в NASA. На второй год школьники знакомятся с промышленным программированием в процессе разработки ими учебных проектов, а также созданию чат-ботов, игр и web-приложений.
В Уфе, Стерлитамаке, Салавате нынешний набор — третий по счету; в Нефтекамске и Ишимбае — второй. В этом году к ним присоединится город Октябрьский.
В Башкирии проект реализуется благодаря поддержке Министерства образования и науки РБ и министерства цифрового развития государственного управления РБ.
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