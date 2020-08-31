"Время предстоит непростое": Радий Хабиров рассказал о начале учебного года

| 31 авг 2020 | 10:41

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал свое решения о начале нового учебного года в школах и дошкольных учреждениях. На оперативном совещании в правительстве РБ он отметил, что время предстоит непростое.







— Мы находимся в преддверии большого эпидемиологического события — 1 сентября, — сказал Глава РБ. — Сотни тысяч детей, десятки тысяч педагогов идут в закрытие помещения. Если мы нормально пройдем, будем соблюдать все нормы, наши медицинские инспекторы нормально отработают, первый инкубационный период нормально пройдем, будет все неплохо дальше. Но иллюзий здесь быть не должно. Болезнь довольно коварная, мы несколько раз меняли наши движения в части ограничений или послаблений.

— Я буду считать, что если какая-то школа допускает вспышку, вина будет ложиться на руководство школы и руководство района, прошу обратить на это внимание, — подчеркнул Глава Башкирии.

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Радий Хабиров добавил, что все будет зависеть от глав муниципалитетов и директоров школ.