В 2021 году планируется внесение изменений в материалы ОГЭ

| 31 авг 2020 | 17:50

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) были опубликованы проекты изменений материалов ОГЭ на 2021 год. На официальном сайте представлены материалы по 14 предметам.



Так, в ОГЭ по математике уменьшилось количество заданий на проверку применения математических знаний. Теперь этих заданий стало на меньше на одно число. Это произошло за счёт того, что были объединены задания № 13 и задание № 8 в КИМах 2020 года. Теперь в КИМ ОГЭ-2021 новое задание занимает № 8.







Кроме этого, задание № 12 в КИМ-2020 на работу с последовательностями и прогрессиями заменено на задание № 14, которое представляет собой проверку знаний о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях.



Изменения есть в КИМах по литературе. Если быть точнее, изменилась нумерация заданий. Кроме этого, появилось новое базовое задание, в котором нужно проанализировать самостоятельно выбранный фрагмент из произведения.



По истории вместо 21 задания будет 24. Включены три новых задания на проверку знаний по истории зарубежных стран.



По обществознанию количество заданий наоборот сократили. Теперь вместо 14 заданий будет 13, а также добавлено задание № 5 с ответом на анализ определённой ситуации.









По иностранному языку в разделе аудирования оставили 11 зданий с кратким ответом. В письменной части в задании № 35 нужно написать ответное письмо другу по переписке.По биологии сократили количество заданий с 30 до 29. Также экзамен дополнится заданиями, которые проверят исследовательские умения школьников.По физике два задания с выбором одного ответа к тексту заменят одним заданием на множественный выбор. Также стало больше заданий с развёрнутым ответом. Увеличилось и содержание экспериментальных заданий на реальном оборудовании. Кроме этого, добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой к проведению косвенных измерений.

По химии изменили формат ряда заданий.



Русский язык, информатика, география остались без изменений.

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