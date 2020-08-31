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В Уфе в День знаний на набережной реки Белой пройдут праздничные мероприятия

В Уфе в День знаний на набережной реки Белой пройдут праздничные мероприятия

Уфа | 31 авг 2020 | 21:15

В Уфе в День знаний с 15:00 до 21:00 на Набережной реки Белой пройдет праздничное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.



Для уфимцев и гостей города будут работать семь площадок, где будут организованы концертные программы, мастер-классы, игровые состязания и показательные выступления.  Также на площадке будут представлены выставки художников и ремесленников, спортивные активности.

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Также на сцене амфитеатра выступит Национальный симфонический оркестр, солисты городского Дворца культуры. Далее можно будет посмотреть выступление фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». В вечерней программе выступят танцевальные коллективы Уфы, а завершат концерт популярные эстрадные исполнители.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба администрации Уфы

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