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Под Уфой открылся новый образовательный центр | видео

Под Уфой открылся новый образовательный центр | видео

Уфа | 01 сен 2020 | 16:08

Открыл свои двери для школьников сегодня и новый образовательный центр в посёлке Чесноковка под Уфой.



Он объединяет под одной крышей школу на 490 учеников и детский сад на 160 воспитанников. Торжественные линейки для первых классов и старшеклассников проходили раздельно. В церемонии открытия образовательного центра «Спутник» принял участие Глава республики. Радий Хабиров выступил с приветственным словом и поздравил всех с появлением нового учебного заведения.

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С открытием образовательного центра в Чесноковке решается вопрос с очерёдностью в детские сады. В старших группах нового детсада будет вестись профориентация воспитанников. Их будут знакомить с различными специальностями, показывая на занятиях химические и физические опыты.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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