В Башкирии пройдут проверки по вопросу обеспечения младших школьников горячим питанием

| 04 сен 2020 | 18:41

В проверках будут участвовать депутаты партии всех уровней — от сельских поселений до Федерального Собрания, аппарат региональных и местных отделений «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», представители региональных органов власти и родители, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.







«Родители школьников сами охотно включаются в такой контроль, потому что им небезразлично, в каких условиях учатся их дети. К примеру, в августе партия проводила во всех регионах страны «Родительскую приёмку» школ. В этой акции приняли участие более 10 тысяч родителей учащихся. Они смогли лично оценить качество выполненных ремонтных работ, оснащенность учебных классов и лабораторий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, благоустройство школьных территорий — все то, что в процессе обучения может повлиять на здоровье и успеваемость детей», — пояснила Алена Аршинова.

«У нас внутри партпроекта «Новая школа» действует чат в мессенджере, где все региональные координаторы страны находятся на постоянной связи, и мы оперативно обмениваемся информацией, в том числе поступающими из различных источников информации сигналами о возникающих проблемах. В большинстве случаев нам удаётся устранять недостатки в регионах оперативно, своими силами. Если проблема оказывается системной, требующей решения на федеральном уровне, мы ее решаем совместно с профильными органами власти, как правило, с Минпросвещения России и Рособрнадзором, а при необходимости и с Правительством РФ», — подчеркнула Алена Аршинова.









В ходе сентябрьского мониторинга будут учитывать жалобы родителей и детей, а также сообщения в открытых источниках.

В Республике Башкортостан с 1 сентября 225 тысяч учеников начальной школы получают бесплатное горячее питание.

«Для организации данного процесса была проведена большая работа в регионе: ремонт пищеблоков, обновление посуды, разработка меню. На обеспечение школьников горячим питанием из федерального бюджета было выделено 778 миллионов рублей. Из регионального бюджета к этой сумме добавится еще 106 миллионов», - прокомментировала председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» по Республике Башкортостан Инесса Косолапова.

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В целях проведения мониторинга по исполнению всех требований членами Общественного совета партийного проекта «Новая школа» совместно с родительской общественностью будут осуществлять выезды в общеобразовательные организации. Планируется охватить все муниципалитеты Республики Башкортостан.