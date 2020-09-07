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В Башкирии два вуза объявили дополнительный набор на бюджетные места

В Башкирии два вуза объявили дополнительный набор на бюджетные места

Уфа | 07 сен 2020 | 10:13

БашГУ и Уфимский государственный нефтяной технический университет объявили дополнительный прием на бюджетные места на ряд направлений подготовки бакалавров и специалитета.



Как поясняется на сайтах вузов, в дополнительном приеме вправе участвовать абитуриенты, не зачисленные на бюджетные места в основные сроки приема.

Немаловажно, что в дополнительном приеме могут участвовать как абитуриенты, ранее подавшие заявление о поступлении в БашГУ и УГНТУ, так и абитуриенты, которые заявление о приеме в основные сроки не подавали.

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Так, в прием в Башкирский государственный университет осуществляется для всех категорий абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ или по результатам экзаменов, которые БашГУ проводит самостоятельно.

В числе вакантных мест на дополнительный прием такие направления, как: Прикладная математика и информатика; Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; Прикладные математика и физика; Физика; Инфокоммуникационные технологии и системы связи; Электроника и наноэлектроника; Наноматериалы; Химия; Технологические машины и оборудование; Экология и природопользование; Биология; Социология; Социология; Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере; Теология; Международные отношения; Педагогическое образование (Родной (татарский) язык и литература, русский язык и литература) и другие.


В УГНТУ дополнительный прием абитуриентов на различные направления проводится на горно-нефтяном факультете, факультете трубопроводного транспорта, факультете автоматизации производственных процессов и производств; технологическом факультете, механическом факультете, факультет общенаучных дисциплин, в филиалах вуза в Салавате, Стерлитамаке, Октябрьском, а также в Институте экономики и сервиса.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: bashedu.ru

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