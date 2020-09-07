Министр образования и науки Башкирии назвал жалобы родителей на школьное питание хайпом
| 07 сен 2020 | 11:26
В правительстве Башкирии обсудили качество школьного питания. По словам главы республики Радия Хабирова, не все школьники и их родители довольны питанием.
«Шум-гам определенный идет, и есть родители недовольные, и дети недовольные, что качество питания где-то не устраивает», – заявил Радий Хабиров.
Глава Минобра Башкирии Айбулат Хажин отметил, что зачастую школьники выражают свое недовольство, потому что не привыкли к здоровому, диетическому питанию.
«Школьные столовые все работают. Все ребятишки в возрасте 1-4 класса в обязательном порядке питаются. Есть определенные сигналы о том, что где-то не нравится. У нас меню утверждено совместно с Госкомторговли и Роспотребнадзором согласовано. Здесь вопрос встает культуры семейного питания. Ребята приходят в школу и просто не готовы к здоровой пище», – отметил Хажин.