Министр образования и науки Башкирии назвал жалобы родителей на школьное питание хайпом

| 07 сен 2020 | 11:26

В правительстве Башкирии обсудили качество школьного питания. По словам главы республики Радия Хабирова, не все школьники и их родители довольны питанием.



«Шум-гам определенный идет, и есть родители недовольные, и дети недовольные, что качество питания где-то не устраивает», – заявил Радий Хабиров.









Глава Минобра Башкирии Айбулат Хажин отметил, что зачастую школьники выражают свое недовольство, потому что не привыкли к здоровому, диетическому питанию.

«Школьные столовые все работают. Все ребятишки в возрасте 1-4 класса в обязательном порядке питаются. Есть определенные сигналы о том, что где-то не нравится. У нас меню утверждено совместно с Госкомторговли и Роспотребнадзором согласовано. Здесь вопрос встает культуры семейного питания. Ребята приходят в школу и просто не готовы к здоровой пище», – отметил Хажин.

«Мне кажется, родителей надо подключать, чтобы они детям говорили, что это такое питание. Оно может быть не жареное, как они любят», – заключил Радий Хабиров.

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Кроме того, в скором времени будет разработан цифровой сервис, где родители смогут отправить свои замечания по поводу качества питания в школах.