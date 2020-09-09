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7 детских образовательных учреждений Башкирии выиграли федеральные гранты

7 детских образовательных учреждений Башкирии выиграли федеральные гранты

| 09 сен 2020 | 20:33

В России был проведен конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета для образовательных организаций страны. Победителями стали шесть детских садов Башкирии и Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.



Конкурс был проведен в рамках национального проекта «Образование». Полученные средства будут направлены на создание в Башкортостане условий для повышения качества образования и воспитания детей. Речь идет о предоставлении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, которые хотят взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

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— Каждый родитель может получить консультацию у специалистов по интересующим вопросам воспитания и обучения детей. Консультации для родителей проводятся на личном приеме в консультационном центре или дистанционно. Кроме того, специалисты могут осуществлять выездные консультации для родителей отдаленных сельских поселений, — отметили в пресс-службе Министерства образования РБ.
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Источник: proural.info

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