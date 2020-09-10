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В России предлагают реформировать ЕГЭ

В России предлагают реформировать ЕГЭ

| 10 сен 2020 | 22:03

В России могут изменить процедуру опротестования результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). С таким предложением к министру просвещения России Сергею Кравцов выступил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.



В своем письме общественник заявляет, что к нему обратились школьники Челябинской области с просьбой получить правильные ответы после написания экзамена.

«В процедуре ЕГЭ существует принципиальный недостаток. После ЕГЭ школьник не только не получает ответов решений, но и сами вопросы, на которые он отвечал, становятся недоступными. Указанное подрывает доверие к качеству проверки и порождает множество необоснованных апелляций», — сообщает РБК со ссылкой на письмо Володарского министру. 
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Как объяснил омбудсмен, результаты ЕГЭ появляются в личном кабинете выпускников через две недели. За это время школьник забывает практически все задания и не может оценить итоги экзамена.

Для исключения необоснованных жалоб Володарский предлагает, чтобы после завершения ЕГЭ в личном кабинете ученика появлялись экзаменационные задания, их решения и правильные ответы. Также омбудсмен считает, что должна работать комиссия, которая бы занималась внесением изменений в ЕГЭ.
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Источник: ura.news

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