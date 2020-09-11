В Башкирии 106 педагогов получат доплату за подготовку 124 стобальников ЕГЭ

| 11 сен 2020 | 12:15

В Башкирии в 2020 году, несмотря на тяжелые события в стране и в мире, увеличилось количество ребят, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Так, в этом году насчитывается 124 выпускника-стобалльника. Учителям этих школьников положена дополнительная денежная выплата.







Учителя, которые готовили стобалльников к ЕГЭ, получат по 50 тысяч рублей. Из бюджета республики на эти цели было выделено 5,3 миллионов рублей. Стало известно, что выплаты в этом году получат 106 педагогов.

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Распоряжение правительства уже подписано. 8 сентября оно было опубликовано на портале правовой информации с подписью Главы Башкирии.