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Школьник из Нефтекамска попросил Главу Башкирии отменить уроки башкирского языка

Школьник из Нефтекамска попросил Главу Башкирии отменить уроки башкирского языка

| 11 сен 2020 | 14:26

Школьник из башкирского города Нефтекамска заспамил публикации главы республики Радия Хабирова в соцсетях просьбами отменить уроки башкирского языка и запустил бурное обсуждение среди других пользователей.

– Огромная просьба, отмените пожалуйста часы башкирского языка в школах среди небашкирских национальностей, нагрузки и так много, – написал юноша под несколькими постами Хабирова «ВКонтакте».


На комментарий тут же откликнулись десятки жителей республики, разделившихся на два лагеря – «за» и «против» изучение башкирского в школах. Первые призвали подростка не лениться и помнить, где он живет. Вторые, наоборот, призвали сделать уроки национального языка факультативными, а освободившиеся часы заменить «полезными предметами». В какой-то момент стороны стали переходить на личности и нецензурщину, и в интернет-баталию пришлось вмешаться представителям администрации главы Башкирии.

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– Уважаемые участники беседы! Просим вас впредь не употреблять нецензурную лексику на странице Главы РБ. Понизьте, пожалуйста, градус беседы. Давайте будем бережнее относиться к друг другу, – написала Анастасия Портянко, специалист по обращениям жителей в соцсетях.


Спустя почти сутки споров в беседу вклинился региональный Минобр. Он ответил подростку, что «башкирский язык […] изучается обучающимися добровольно на основании заявлений их родителей». А тем, кто отказался от изучения языка, могут быть «предложены предметы из основной части образовательной программы или предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы учеников на русском языке, государственных языках республик РФ или родном языке по выбору родителей».

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Источник: www.ufa.kp.ru

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